Vender Gonçalo Guedes é uma das prioridades do 'novo' Valencia de Peter Lim

A venda do Valencia a Tunku Mahkota Ismail, filho mais velho do sultão Ibrahim Imail e príncipe herdeiro do trono de Johor (Malásia), afinal não vai avançar e agora a grande questão que se coloca é como será o futuro do clube, mantendo-se Peter Lim como o seu dono. Segundo o 'AS', o clube valenciano vai conhecer uma mudança radical na sua filosofia, com três ideias fundamentais: reduzir o custo do plantel, garantir reforços a valor reduzido (custo zero ou emprestados) e voltar a competir pela Europa.





Um plano de renovação no qual, ao que tudo indica, entrará Gonçalo Guedes. Contratação mais cara do clube, o português é também um dos mais bem pagos, algo que lhe coloca uma 'cruz' na hora de olhar aos cortes nas despesas. De acordo com o mesmo relato, o clube quer a sua saída e até está disposto a transferi-lo num acordo de empréstimo com opção de compra obrigatória. Se a saída for em definitivo, a ideia dos che passa por fazê-lo por uma verba próxima dos 20 milhões de euros.De saída estão também Kevin Gameiro e Eliaquim Mangala, ambos em final de contrato e com salários elevados, mas também Jasper Cillessen e Maxi Gómez. Ainda assim, note-se que este último apenas será transferido caso a venda seja por uma verba superior a 18 milhões de euros.Quanto ao outro português do plantel, o lateral Thierry Correia, será para manter e formar, confiando no seu crescimento. O ex-Sporting é visto como um dos que mais pode evoluir, a par de Uros Racic, podendo entrar no núcleo duro da equipa, onde por agora entra José Gayà, Carlos Soler, Daniel Wass e Gabriel Paulista - jogadores que são para manter no plantel. Um plantel que, refira-se, contará muito provavelmente com um novo treinador, já que Javi Gracia também não entra nos planos de futuro de Peter Lim.