Árbitro apitou para o intervalo, Valladolid marcou e instalou-se o caos no relvado

Árbitro manda toda gente para o intervalo no momento que há um remate que dá golo

°#LaLigaELEVEN pic.twitter.com/CKnxGv4io7 — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) May 14, 2023

Os instantes finais da 1.ª parte do Valladolid-Sevilha ficaram marcados por um lance que promete levantar muita polémica em Espanha. O árbitro apitou para o intervalo na altura em que um jogador da equipa da casa se preparava para fazer um remate de fora da área, remate esse que acabou... por dar golo. Ora, o momento originou, naturalmente, muita confusão no relvado, com vários elementos do Valladolid - tanto jogadores como equipa técnica - a correrem na direção de Miguel Ortiz para pedirem explicações. O ex-Sporting Gonzalo Plata foi um dos mais insatisfeitos com a decisão.