Assembleia de acionista do Valladolid aprova salário a Ronaldo

A assembleia geral de acionista do Valladolid aprovou o salário a Ronaldo. O antigo internacional brasiliero, proprietário do clube desde setembro de 2018, irá passar a receber um salário, por suas funções executivas, "que será determinado pelo Conselho de Administração, de acordo com o orçamento de cada temporada", refere o comunicado divulgado pelo clube.





"Não recebi qualquer euro nesses mais de dois anos e agora entendo que a situação do clube é mais confortável. Como estou a trabalhar no desenvolvimento da marca e a realizar novos projetos para que agregue mais valor, é natural que receba", havia argumentado recentemente o brasileiro.Na assembleia geral de acionista foram ainda aprovadas as contas anuais, o relatório de gestão, o relatório de auditoria e a proposta de aplicação do exercício fiscal entre 1 de julho de 2019 e 30 de junho de 2020.