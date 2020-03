Ben Arfa chegou ao Valladolid no último mercado de inverno e, em pouco tempo, a experiência está a revelar-se peculiar. O médio franco-tunisino, que leva 26 minutos ao serviço do novo clube, vive num hotel, já que não quis alugar um apartamento. O problema é que o Governo espanhol decretou o encerramento dos hotéis devido ao surto de coronavírus.





A solução encontrada pelo Valladolid é, no mínimo, original: Ben Arfa vai mudar-se para a residência onde vivem os jovens da formação do clube. A decisão agradou ao médio, que vai dividir o espaço com dois jogadores ganeses que não conseguiram regressar ao seus país.À disposição, Ben Arfa vai ter empregados que tratam da limpeza e da comida dos jogadores. A residência tem um espaço de 2700 metros quadrados, divididos por quatro pisos, com uma sala de televisão, sala de conferências, biblioteca, piscina e jardins.