Feddal regressa a Espanha para reforçar o Valladolid

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O internacional marroquino Zouhair Feddal, que jogou no Sporting nas últimas duas épocas, vai reforçar o Valladolid, clube ao qual chega a custo zero e vincula-se por uma temporada, conforme anunciado, esta quarta-feira.

Feddal, de 32 anos, regressa assim a Espanha, onde chegou muito jovem, com passagens por CE Mataró, Vilajuïga, Terrassa FC, CD Teruel, San Roque de Lepem e Espanyol B, antes de dar o salto para Itália, para representar Parma, Siena e Palermo, com uma época no FUS Rabat.

Em 2015/16, o defesa-central estreou-se na La Liga pelo Levante, após o que defendeu as cores do Alavés (2016/17) e Betis (2017/18 a 2019/20), antes de ingressar no Sporting (2020/21).

Pelos leões, Feddal conquistou um Campeonato nacional (2020/21), uma Supertaça Cândido de Oliveira (2021) e duas Taças da Liga (2020/21 e 2021/22), mas deixou de fazer parte das opções do treinador Rúben Amorim no decorrer da temporada passada, no final da qual terminou a ligação aos verdes e brancos.

Ao fim de duas jornadas, o Valladolid segue na 17.ª posição da La Liga, com um ponto.