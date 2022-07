Gonzalo Plata fica sem carta de condução durante dois anos

El jugador del #RealValladolid Gonzalo Plata, condenado a dos años sin carné de conducir https://t.co/IX66hqX6zL — elnortedecastilla.es (@nortecastilla) July 25, 2022

Gonzalo Plata foi esta segunda-feira condenado por um tribunal de Valladolid a dois anos de proibição de conduzir, devido aos factos ocorridos em dezembro último, quando provocou um acidente com táxi a altas horas da madrugada num momento em que conduzia com uma taxa de álcool superior à permitida (de 0,60).O antigo jogador do Sporting, agora vinculado em definitivo ao Valladolid, declarou-se culpado e chegou a acordo, ficando ainda definido que teria de pagar a multa correspondente, assumir o pagamento das despesas relativas ao acidente e também pagar os custos processuais. Uma pena bem mais leve do que aquela que a justiça de Valladolid pedia , quando em junho fez notar que pretendia que o extremo enfrentasse seis meses de prisão e quatro anos sem carta. Como atenuante terá servido a pronta intenção do jogador em repor o valor dos danos feitos às vítimas.