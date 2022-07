Gonzalo Plata rejeitou proposta que triplicaria salário que vai receber no Valladolid

Anunciado na segunda-feira como reforço em definitivo do Valladolid, Gonzalo Plata recusou a possibilidade de rumar ao Qatar, onde ganharia três vezes mais. A informação foi adiantada pelo portal 'El Desmarque', num artigo no qual explica que, ainda antes de assinar contrato com os espanhóis, o Al Sadd abordou a equipa de representação do jogador, propondo-lhe um salário que triplicaria aquele que o Valladolid estaria disposto a dar.A ofensiva qatari foi forte e, segundo aquela publicação, durante algumas horas, na semana passada, a possibilidade de rumar ao Al Sadd foi mais forte do que a ida para Espanha. Contudo, na quinta-feira, Plata voltou a sentir-se convencido pela oferta espanhola e no dia seguinte colocou preto no branco um acordo com os blanquivioletas até 2027. Fez a sessão de fotos habitual e tudo ficou fechado ali.Mesmo assim, o Al Sadd fez uma derradeira ofensiva nesse dia, utilizando um outro intermediário que não a representação atual de Plata. A derradeira tentativa, ainda assim, não foi bem sucedida e o acordo entre as partes (Sporting, Valladolid e Plata) foi anunciado na segunda-feira, com o equatoriano a rumar ao clube espanhol num negócio que poderá render aos cofres leoninos 13 milhões de euros