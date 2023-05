Parte-lhe o nariz e apelida-o de "gonorreia": extremo acusado de espancar companheiro da ex-namorada

Darwin Machís, extremo venezuelano do Valladolid, está na mira da justiça espanhola e incorre numa pena de três anos de prisão por alegadamente ter espancado o novo companheiro da ex-namorada. O jogador vai comparecer amanhã diante de um juiz, em Granada.Os factos terão ocorrido em abril de 2021, quando Machís jogava no Granada. Segundo testemunhas, o jogador, que segundo a acusação contou com a ajuda de três amigos, terá agredido o companheiro da ex-namorada no exterior de um restaurante, fugindo logo depois num carro. Ficaram duas pessoas feridas no local, a vítima - que sofreu uma fratura no nariz - e um amigo que trabalhava no restaurante e que tentou travar a agressão.O jogador e os três amigos, definidos pela acusação como "sicários", incorrem numa pena de prisão de três anos, depois de em janeiro terem recusado um acordo de 18 meses. O Ministério Público quer também que indemnizem as vítimas em 4.725 e 1.525 euros.A acusação explica que o jogador não aceitou a nova relação da ex-namorada e que durante o espancamento foi dito à vítima, antes de a deixarem prostrada no chão: "Isto é o que acontece por mexeres com as mulheres dos outros, gonorreia, filho da p... mal parido."