Chicotada em Espanha: Villarreal despede Quique Setién

: Quique Setién



El entrenador cántabro deja de pertenecer al Villarreal CF pic.twitter.com/7LK4HiAJWi — Villarreal CF (@VillarrealCF) September 5, 2023

O Villarreal acaba de anunciar a saída de Quique Setién. O treinador deixa a equipa em 15.º lugar ao fim de quatro jornadas da liga espanhola com 3 pontos, referentes a uma vitória por 1-0 em casa do Maiorca, na segunda jornada, e três derrotas frente ao Betis (2-1, casa), Barcelona (4-3, casa) e Cádiz (3-1, fora).No comunicado divulgado pelo clube, o Villareal agradece o "grande profissionalismo e compromisso" do treinador espanhol e anuncia que Miguel Ángel Tena, diretor de futebol do clube, assumirá o cargo de forma interina.Sob o comando do treinador cantábrico Quique Setién, de 64 anos, o Villarreal fez uma grande temporada em 2022/23, com a promoção de jovens jogadores e a qualificação para a Liga Europa, depois de alcançar o quinto lugar na LaLiga.