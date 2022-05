Emery: «Temos de fazer um jogo perfeito e provocar problemas ao Liverpool como ninguém ainda fez»

Unai Emery deixou esta segunda-feira a receita para o sucesso do Villarreal, para o jogo da 2.ª mão das 'meias' da Liga dos Campeões com o Liverpool, para o qual os espanhóis partem com dois golos de desvantagem fruto da derrota (2-0) em Anfield."Estamos muito focados no nosso trabalho interno. Não li, nem ouvi nada [do exterior]. Temos de fazer um jogo perfeito, excelente. Causar-lhes problemas que ninguém ainda conseguiu causar. Há que encontrar os seus pontos fracos", apontou o técnico do Villarreal."Estamos a viver um momento histórico. Primeiro com a [conquista da] Liga Europa e agora com as meias-finais. As pessoas estão muito orgulhosas do projeto. Todas se identificam com a equipa. Estamos aqui e queremos disputar a final", vincou Emery, sem esquecer o encontro da 1.ª mão em Liverpool."Thiago [Alcântara] fez um jogo tremendo. Foi o melhor em campo. Fabinho teve uma jornada extraordinária. Eles jogam muito e depois recuperam e jogam. Em Liverpool estiveram a um nível muito alto. Conseguimos parar os jogadores do ataque e não lhes conceder ocasiões claras de golo. Tiveram-nas mas não foram muito flagrantes. Fizemos um jogo reconhecível a nível defensivo. Se amanhã o melhor jogador em campo for do Liverpool estamos fora da competição", concluiu.