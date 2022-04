Emery: «Não estamos aqui para que digam que somos de uma aldeia pequena como a do Astérix e Obélix»

Unai Emery era naturalmente um homem feliz pelo apuramento do Villarreal para as 'meias' da Champions. Após o empate alcançado em Munique , que afastou o todo-poderoso Bayern, o técnico espanhol deixou claro que o submarino amarelo vai continuar a sonhar, mas sempre com humildade."Há coisas que têm de ser passo a passo. Vamos desfrutar das meias-finais. Preparámos esta eliminatória como sendo muito difícil, eles eram os favoritos e tínhamos de ver se encontrávamos soluções. Hoje viemos com uma vantagem que era muito importante, básica e determinante. Agora vamos pensar no mesmo, mas sem pensar no final, mas sim em desfrutar das 'meias'. Seja o Liverpool, que tem vantagem, ou o Benfica. Estamos aqui não para dizerem que somos engraçados, simpáticos ou que somos de uma aldeia pequena como o Astérix e o Obélix. Não, não, não! Temos um projeto muito sólido, estável", assegurou o técnico da equipa de uma cidade que conta com somente 50 mil habitantes."Era imprescindível fazer um jogo perfeito na defesa, porque ante adversários deste nível a única maneira de passar é essa. Sabíamos que íamos ter cinco momentos ao longo do jogo e aproveitámos um, por termos enfrentado a eliminatória com humildade", acrescentou o espanhol, que aproveitou no final para desvalorizar as palavras que criticaram a forma de atuar da sua equipa. "Fizemos um jogo limpo e se ficamos com a bola na nossa posse era para que o Bayern nos pressionasse. O árbitro podia ter expulsado o Lewandowski e não podem vir dizer que tiveram azar..."