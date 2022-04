Gerard Moreno: «O que esta equipa fez foi incrível»

Gerard Moreno é uma das principais figuras do Villarreal e foi com sorriso rasgado no rosto que enalteceu a forma como o clube espanhol se bateu diante do Bayern Munique . O resultado da segunda mão até pode ter sido um empate, mas a vitória da primeira (1-0) permitiu aos espanhóis avançarem e, no final, o avançado estava claramente radiante."Estamos muito felizes. Assim que o sorteio nos colocou acreditámos que podíamos fazê-lo. A crença e a forma como esta equipa compete ajudou-nos a consegui-lo. Na primeira mão cometemos o erro de não termos fechado a eliminatória e todos os comentários serviram de motivação. E hoje eles cometeram o erro de não terem 'matado' e nós aproveitámos. O que esta equipa fez foi incrível", comentou o avançado.O Villarreal foi a primeira equipa a apurar-se para as 'meias' e, ainda sem saber se encontrará Benfica ou Liverpool, Moreno deixa já uma garantia. "Vamos abordar as meias-finais com respeito por todos os oponentes. É muito difícil ganhar no futebol, mas merecemos avançar. Sabíamos que teríamos de sofrer na defesa, mas teríamos as nossas chances. E no final o Chukwueze foi capaz de aproveitar. Agradeço a todos os que cá vieram e àqueles que estão em Villarreal. É fantástico ser fã desta equipa, têm de aproveitar noites como esta", finalizou.