Samu Chukwueze é hoje um avançado bem-sucedido no Villarreal, mas numa entrevista à revista 'Panenka' o jogador, de 24 anos, garantiu que nem sempre foi assim e recordou a infância difícil por que passou na Nigéria."Não foi fácil. Venho de uma família pobre. Era complicado voltar a casa depois da escola e não ter nada para comer. Tinha de ir a casa de amigos para conseguir levar algo à boca ou até beber água. Mas não nos resta outra alternativa que não seja seguir em frente. Que se pode fazer?", questionou o futebolista.Por isso a mãe de Chukwueze queria que o filho estudasse, em vez de se dedicar ao futebol. "Queria que eu fosse para a escola e que me formasse. Mas eu disse-lhe que queria focar-me no futebol, apenas no futebol... Ela pegou fogo às minhas botas e ao meu equipamento."