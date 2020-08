Villarreal anuncia caso positivo

O Villarreal anunciou esta sexta-feira um teste positivo à Covid-19. Os testes foram realizados a todos os jogadores e equipa técnica e todos os que trabalharam com o grupo.





A identidade do infetado não foi revelada. O clube informou que a pessoa em causa está assintomática, já se encontra isolada no seu domicilio e a cumprir o protocolo sanitário. Tanto a LaLiga como as autoridades competentes foram informados.