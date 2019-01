Villarreal empata a zero no reduto do Eibar

O Villarreal, adversário do Sporting nos 16avos de final da Liga Europa, somou este domingo a terceira igualdade consecutiva na Liga espanhola, ao empatar a zero em Eibar, na 18.ª jornada.Depois de dois empates a dois golos, no reduto do Huesca e na receção ao Real Madrid, o conjunto de Luís Garcia voltou a somar um ponto, num jogo em que a equipa da casa teve mais posse de bola e foi muito mais rematadora.Com este empate, o Villarreal, que somou também o quinto jogo consecutivo sem ganhar, passou a somar 17 pontos, seguindo provisoriamente no 17.º lugar, apenas um ponto à frente de Athletic (menos um jogo) e Rayo Vallecano.Na equipa da casa, que se isolou, à condição, no 12.º lugar, com 22 pontos, o central português Paulo Oliveira não foi titular, mas entrou aos 66 minutos.