Villarreal oficializa Pacheta como novo treinador

O Villarreal escolheu Pacheta para assumir a equipa até ao final da época, na sucessão a Quique Setién, que abandonou o cargo após apenas quatro jogos na atual temporada. Depois de treinar equipas como Numancia, Elche, Oviedo, Huesca e Valladolid, entre outras, o técnico de 55 anos terá a primeira oportunidade de treinar uma equipa nas competições europeias, já que Setién levou o Villarreal ao quinto lugar na última edição de LaLiga, qualificando-o para a Liga Europa.

Pacheta inicia a sua nova etapa no Villarreal na segunda-feira, dia no qual será oficialmente apresentado e irá dar início às sessões de trabalho com os seus novos jogadores.

Setién, demitido na terça-feira, não resistiu ao mau arranque da época, com o Villarreal a averbar três derrotas e apenas uma vitória nas primeiras quatro rondas, seguindo no 15.º posto do campeonato espanhol.