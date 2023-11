Yeremi Pino foi operado ao joelho e vai parar durante sete meses

O Villarreal confirmou esta segunda-feira que Yeremi Pino foi submetido a uma cirurgia ao ligamento cruzado do joelho esquerdo e que ficará afastado dos relvados por, pelo menos, sete meses.

O extremo internacional espanhol, que se lesionou na semana passada durante um treino, foi operado pelo Dr. Manuel Leyes no Hospital la Luz de Madrid, sob a supervisão dos serviços médicos do clube de Castellón.

Pino decidiu ser operado à rotura do ligamento cruzado do joelho esquerdo por um dos médicos mais prestigiados neste tipo de lesões, o mesmo que no início da temporada operou, entre outros, os jogadores Thibaut Courtois e Eder Militão, ambos do Real Madrid.

O extremo do Villarreal enfrenta um processo de reabilitação longo, que o impedirá de voltar às competições antes do início da próxima temporada.