Acionista maioritário da SAD do Boavista compra o Bordéus

Gérard Lopez, acionista maioritário da SAD do Boavista, vai comprar o Bordéus, anunciou esta terça-feira o clube francês em comunicado.





Na nota oficial divulgada no site do clube, o Bordéus adianta que ainda faltam assinar os papéis que oficializam a compra por parte do investidor luxemburguês.Recorde-se que o acionista da SAD dos axadrezados já investiu em outras equipas da Ligue 1 no passado, nomeadamente no LOSC Lille, sendo que também já foi dono do Mouscron, da Bélgica.Gérard Lopez tenta assim salvar o Bordéus, que tem dívidas por liquidar, após os antigos proprietários norte-americanos terem abandonado o clube, que acabou na última temporada o campeonato francês em 12º."Após longas discussões nos últimos dias, chegou-se finalmente a um acordo entre King Street, Fortress e Gérard Lopez validando o projeto realizado por este último.As garantias solicitadas pelo Conselho de Administração, que se reuniu a meio do dia, foram prestadas nas horas seguintes.Estes últimos elementos atenderam às expectativas de Rothschild & Co, assessor financeiro do Clube, e do Representante ad hoc, evitando assim a colocação do Clube em liquidação.A retomada do FC Girondins de Bordeaux fica condicionada à finalização da habitual documentação contratual, após consulta aos órgãos representativos dos trabalhadores, e à confirmação pela DNCG da possibilidade de o Clube continuar a sua prestigiosa história na Ligue 1", pode ler-se.