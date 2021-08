Avançado do Bordéus causa momentos de pânico ao colapsar no relvado frente ao Marselha

Samuel Kalu, avançado do Bordéus, causou, este domingo, momentos de pânico no relvado do Estádio Vélodrome, casa do Marselha, ao colapsar no relvado nos minutos iniciais da partida. O jogador nigeriano, que se preparava para defender um livre, acabou por cair para trás ainda consciente e, passado alguns segundos, perdeu mesmo os sentidos, situação que originou reação imediata de todos os elementos presentes em campo, que chamaram a equipa médica.





"Pensei no que aconteceu durante o Europeu. Optámos por substituí-lo para não correr riscos. Nestes casos, o futebol fica em segundo plano", afirmou Vladimir Petkovic, treinador do Bordéus.Kalu, que esteve alguns minutos a ser assistido no terreno de jogo, acabou por ser reanimado e conseguiu sair de campo pelo próprio pé, sendo substituído por Remi Oudin (14'), que garantiu que a situação causou "calafrios". "O incidente de Kalu deu-nos calafrios. É sempre chocante para os espectadores e jogadores em campo. Com o que aconteceu com o Eriksen, ficámos a pensar. Todos ficaram um pouco assustados, mas felizmente acabou bem. Segundo os médicos, foi um desconforto simples".Recorde-se que o nigeriano já tinha sido vítima de um incidente semelhante, quando em 2019 caiu inanimado durante um treino ao serviço da seleção nigeriana.O encontro entre Marselha e Bordéus, que marcou também a estreia de Ricardo Mangas pelos visitantes, terminou com um empate a dois golos.