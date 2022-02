Bordéus demite Vladimir Petkovic após goleada em Reims

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O treinador do Bordéus, o bósnio naturalizado suíço Vladimir Petkovic, foi demitido após a derrota por 5-0 sofrida em Reims, confirmou esta segunda-feira o clube, que segue no 19.º e penúltimo lugar da liga francesa.

Vladimir Petkovic, de 58 anos, chegou ao Bordéus no verão de 2021, após levar a seleção da Suíça aos quartos de final do último Europeu, mas em 23 jornadas venceu apenas quatro encontros e viu a equipa afundar-se na zona de despromoção.

O atual registo dos girondinos, que têm a pior defesa, com 58 golos sofridos, e ocupam a 19.ª posição, com os mesmos 20 pontos de Lorient (17.º) e Metz (18.º) e mais dois do que o lanterna-vermelha Saint-Étienne, é o pior dos últimos 52 anos.

Apesar dos reforços de inverno - incluindo o bósnio Anel Ahmedhodzic e o francês Josuha Guilavogui, que já foram titulares em Reims -, o Bordéus continua a afundar-se na tabela e a continuidade de Vladimir Petkovic estava em risco desde a goleada em Rennes (6-0), em 16 de janeiro.

Além de Petkovic, também o seu adjunto italiano Antonio Manicone foi demitido.

O treino da equipa profissional foi hoje liderado pelos restantes elementos da equipa técnica, incluindo o ex-capitão do Bordéus Jaroslav Plasil e Grégory Coupet, que chegou recentemente como treinador de guarda-redes.

O Bordéus refere que deve anunciar a contratação do novo treinador o mais breve possível.