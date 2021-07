Bordéus despromovido à Ligue 2 por questões financeiras

Apesar de ter terminado no 12.º da Ligue 1 em 2020/21, o Bordéus foi despromovido na 'secretaria' à Ligue 2 esta sexta-feira, por decisão da Comissão de Controlo dos Clubes Profissionais (DNCG).





A dura punição deve-se ao facto dos antigos proprietários do clube, que acabaram por sair, não terem conseguido apresentar os cerca de 30 milhões de euros necessários para equilibrar as contas do emblema gaulês e liquidar as dívidas. Como o valor não foi saldado até 30 de junho, a referida comissão decidiu-se por este castigo.O Bordéus já reagiu à decisão em comunicado e prometeu recorrer da mesma, ficando agora à espera que a situação se resolva a partir de 12 de julho, dia em que irá mudar oficialmente de proprietário. Gerárd Lopez, antigo dono do Lille, é quem vai ocupar o cargo e espera-se que ainda consiga cumprir com as garantias financeiras de que o clube necessita."O clube irá recorrer da decisão para permitir ao comprador finalizar o projeto de aquisição, procedendo à disponibilização de fundos e à assinatura de todos os acordos relacionados com a aquisição do clube a 12 de julho. O Bordéus espera que o projeto de retoma apresentado ao DNCG, para o qual não foi levantada nenhum grande problema quanto à cobertura das necessidades de financiamento necessárias, permita o levantamento desta sanção e a manutenção na Ligue 1", pode ler-se no comunicado do emblema francês, que foi treinado por Paulo Sousa entre 2018 e 2020."O Girondins de Bordeaux Football Club compareceu à audiência da Comissão Federal de Controle de Clubes (DNCG) nesta sexta-feira, 2 de julho de 2021. Esta audiência ocorreu em 2 fases: (1) uma audiência para apresentar a situação financeira do FC Girondins de Bordeaux e o seu orçamento provisório para a temporada 2021-2022 e (2) uma audiência para verificar o projeto de aquisição.A primeira audiência revelou a impossibilidade de satisfação das necessidades do clube na sequência da saída do acionista maioritário. A segunda audiência possibilitou apresentar o projeto de incorporação e a cobertura da necessidade de financiamento por meio de contribuições das diversas partes de acordo com o princípio de acordo ("Term Sheet") firmado entre a empresa Jogo Bonito, Fortress e King Street.No final destas várias trocas, os membros da comissão pronunciaram a despromoção do FC Girondins de Bordeaux na Ligue 2 BKT "devido à saída do acionista maioritário do clube".O clube irá naturalmente recorrer desta decisão para permitir ao comprador finalizar o seu plano de aquisição, procedendo em particular ao sequestro dos fundos e à assinatura de todos os acordos relacionados com a aquisição do clube a 12 de julho.O FC Girondins de Bordeaux espera que o projeto de retoma apresentado ao DNCG, para o qual não foi levantada nenhuma grande controvérsia quanto à cobertura das necessidades de financiamento necessárias, permita o levantamento desta sanção e a sua manutenção na Ligue 1."