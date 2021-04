Bordéus tenta evitar falência e descida após saída de investidor

A saída do principal financiador caiu como uma bomba em Bordéus, que procura agora refazer-se do choque. A direção entregou o clube ao Tribunal Comercial da cidade depois de a empresa King Street ter comunicado o fim da parceria, ainda antes de terminada a temporada.





“Após investir 46 milhões fez saber que não pretende ajudar mais o clube e financiar as suas necessidades imediatas e futuras”, refere o comunicado do Bordéus, no qual se explica que foi nomeado um administrador judicial, “o qual guiará o clube na busca de uma solução duradoura”. Sem o dinheiro da King Street, o Bordéus procura um novo investidor que assuma a dívida na ordem dos 80 M€ e evite a falência e consequente expulsão das ligas profissionais.

Para hoje está marcada uma manifestação de “todos os amantes do clube, feridos com esta descida ao inferno”. O presidente da câmara, Pierre Hurmic, revelou “contactos com dois potenciais compradores” para o Bordéus.