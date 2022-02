David Guion é o novo treinador de futebol do histórico e 'aflito' Bordéus

O Bordéus, atualmente 20.º e último classificado da Liga francesa, anunciou esta quinta-feira o francês David Guion como novo treinador da equipa principal até final da temporada, substituindo no cargo o bósnio-suíço Vladimir Petkovic.

"O Bordéus tem o prazer de anunciar a chegada de David Guion. O novo técnico assinou contrato até final da época", lê-se no comunicado do clube em que alinha o lateral esquerdo português Ricardo Mangas.

O percurso de treinador de Guion começou em 2010, nas divisões secundárias, e tem como grande corolário o título de campeão da Ligue 2 com as cores do Stade Reims, em 2018, clube no qual foi diretor da formação e técnico da equipa de reservas desde 2012.

Na semana passada, o Bordéus demitiu Vladimir Petkovic do comando técnico, após a derrota por 5-0 em Reims, a sexta averbada pelos 'girondinos' nas últimas sete jornadas da Ligue 1.