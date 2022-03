Jogador do Bordéus apanhado a roubar chuteiras dos colegas: denúncia da ex-namorada foi decisiva

A viver uma das piores fases dos últimos anos, o Bordéus está afundado na última posição da Ligue 1 e, ao que parece, os problemas não acontecem apenas dentro do campo. De acordo com a RMC Sport, que esta quinta-feira dedica um longo trabalho ao momento do clube, os últimos meses têm sido pautados por vários episódios que apenas serviram para agravar a tensão e mal-estar no seio do grupo. E há dois que se destacam...O primeiro diz respeito às refeições e à proibição de consumo de álcool por parte dos jogadores do plantel, isto enquanto toda a equipa técnica está autorizada a fazê-lo. Mas há outro ainda mais surpreendente.Segundo o relato da RMC Sport, um jovem jogador do plantel principal terá sido apanhado a roubar chuteiras dos colegas no balneário, para depois as revender num site especializado. A situação ter-se-á prolongado por algum tempo sem grandes suspeitas, até que a ex-namorada do referido jogador divulgou a informação ao grupo. Ao saberem da situação, os responsáveis do clube afastaram o futebolista por um jogo e aplicaram-lhe uma multa pesada. Uma punição que, segundo o referido portal, foi vista como muito leve tendo em conta a gravidade dos factos.