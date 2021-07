Vladimir Petkovic deixa seleção suíça e vai treinar o Bordéus: «Foram sete anos maravilhosos»

O treinador Vladimir Petkovic, que orientou a seleção suíça rumo aos quartos de final do último Euro'2020, vai ser o técnico do Bordéus nas próximas três épocas, anunciou hoje a Federação Suíça de Futebol (ASF).

"Após sete anos no comando da seleção suíça, Vladimir Petkovic solicitou à Federação Suíça de Futebol (ASF) a rescisão do seu contrato atual para abraçar um novo desafio no futebol francês. A ASF acedeu a este pedido e alcançou um acordo com o selecionador nacional e o seu novo clube, o Bordéus, para rescindir o seu contrato", pode ler-se no comunicado tornado público pela ASF, no qual esclarece ainda que as partes envolvidas concordaram em não divulgar os termos do acordo.

Segundo o diário Sud Ouest, o terceiro maior jornal regional francês em termos de circulação, a ASF exigiu um pouco mais de dois milhões de euros para libertar o seu treinador, que auferia cerca de 1,5 milhões de euros brutos por ano.

O presidente da ASF, Dominique Blanc, mostrou-se agradecido ao técnico bósnio, naturalizado suíço: "Estamos tristes que Vladimir Petkovic nos vá deixar, mas estamos muito gratos a 'Vlado' pelos sete anos extremamente produtivos e bem-sucedidos que nos deu como treinador nacional".

Entretanto, Petkovic agradeceu à ASF por ter permitido a sua saída para o Bordéus: "Gostaria de agradecer aos dirigentes da ASF por terem concedido o meu desejo e por me deixarem partir para um novo desafio. Foram sete anos maravilhosos com 'La Nati' [seleção nacional suíça], dos quais nunca esquecerei".

Sob a liderança do treinador de 57 anos, a seleção helvética cometeu uma proeza no recente Euro'2020 ao alcançar os quartos de final da competição, nos quais foi eliminado pela seleção espanhola apenas na série final de penáltis, depois de ter chegado ao fim do prolongamento empatado a um golo e de ter eliminado nos 'oitavos' a favorita ao título e campeã mundial, França.

Pela parte do Bordéus, o novo presidente Gerard Lopez saudou a chegada de Petkovic: "Estamos muito orgulhosos de poder recrutar Vladimir, que tem o perfil perfeito para fazer parte de um projeto de longo prazo com o nosso clube. Contratarmos um treinador com a aura e o palmarés que ele tem, é também uma prova da ambição com que partimos para esta época".

O Bordéus, que terminou em 12.º lugar na edição 2020/21 da Liga francesa, aponta como objetivo para esta época alcançar um dos lugares acima da metade da tabela e, dentro de três anos, um lugar de acesso às competições europeias.