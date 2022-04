Insólito: a forma que os adeptos do Brest arranjaram para distrair adversário na hora do penálti

E quando se pensa que já se viu de tudo... eis que surge algo que nos faz mudar de ideias. Este domingo, os adeptos do Brest protagonizaram um dos momentos mais insólitos da 30.ª jornada do campeonato francês (e seguramente da história do futebol) quando decidiram perturbar Teji Savanier, médio do Montpellier que se preparava para bater um penálti em cima do minuto 90. A equipa já vencia por 2-0 e pouco fazia prever que perdesse pontos na visita ao Montpellier, mas mesmo assim os adeptos optaram por baixar as calças e ficar de costas viradas para o jogador, que manteve a concentração e fez o 2-1 final.