Pereira Lage mais rápido do que Mbappé

Mathias Pereira Lage tornou-se notícia por ser considerado o jogador mais rápido da Ligue 1, superando Mbappé, entre outros. Ao serviço do Brest, o luso-francês atingiu os 36,35 km/h no reencontro com o Clermont a 3 de dezembro. O jogador de 27 anos, que até marcou um dos três golos que ajudaram ao triunfo (3-0) do Brest, ultrapassou as marcas de velocidade de Warren Kamanzi, do Toulouse (adversário do Benfica no playoff da Liga Europa), com 36,32 km/h e os 36,31 km/h de Mousa Al-Tamari, do Montepellier. No que diz respeito à restante lista de velocistas na primeira volta do campeonato francês, destacar que Kylian Mbappé é sexto com 36,07 km/h.

Mas afinal quem é Mathias Pereira Lage? Trata-se de um extremo, que nunca passou pelo futebol português como sénior, mas que já foi internacional sub-21 em 2018, fazendo parte de uma geração que tinha também João Félix, Diogo Jota, Rafael Leão, entre outros.

Nesta temporada, o atleta marcou dois golos, ajudando o Brest a alcançar o 4º lugar do campeonato, com 31 pontos, sendo apenas superado pelo Monaco, Nice e o atual líder PSG, que leva 40 pontos.