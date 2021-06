«Como em 18»: 1.ª página do 'L'Équipe' sobre o França-Alemanha gera controvérsia

A França venceu terça-feira a Alemanha (1-0), em jogo a contar para a fase de grupos do Euro'2020 graças a um autogolo de Mats Hummels, triunfo que mereceu naturalmente grande destaque na imprensa gaulesa. Até aqui, tudo normal. Só que a polémica estalou quando o jornal francês 'L'Équipe', em 1.ª página alusiva à partida, escreveu: "Como em 18". A frase tem como referência o Campeonato do Mundo conquistado pela França em 2018 mas gerou muitas críticas.





Outras interpretações terão sido relacionadas à I Guerra Mundial, que terminara em 1918, e ao conflito entre os dois países. A frase coincide ainda com um cântico entoado por soldados franceses. Face a isto, não faltou quem considerasse a capa do 'L'Équipe' como algo que "passou dos limites" ou "que podia ter sido realizado de outra forma".A França, que ocupa o mesmo grupo F de Portugal, tem agora três pontos, os mesmos da equipa das quinas, depois do triunfo da Seleção Nacional por 3-0 diante da Hungria.