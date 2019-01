Monaco falha final da Taça da Liga após derrota nos penáltis

Futebol de praia? Rony Lopes marca golaço pelo Monaco Futebol de praia? Rony Lopes marca golaço pelo Monaco

No primeiro jogo no comando técnico do Monaco, Leonardo Jardim viu a formação monegasca falhar o acesso à final da Taça da Liga francesa, ao perder nos penáltis diante do Guingamp, isto depois de uma igualdade a dois nos 90 minutos.Pressionado para conseguir um resultado positivo depois de uma longa crise, o Monaco viu o encontro começar da pior forma, com William Vainqueur a ser expulso logo aos 14 minutos, complicando ainda mais a tarefa monegasca. Ainda assim, e mesmo com dez elementos, o Monaco chegou mesmo ao golo e em dose dupla! Primeiro foi Rony Lopes, num momento brilhante , aos 18', e depois o russo Aleksandr Golovin, seis minutos volvidos, a darem uma vantagem que parecia segura aos de Leonardo Jardim - isto em duas jogadas com a presença decisiva de Gelson Martins.Contudo, a entrada na segunda metade foi totalmente para esquecer e o Guingamp alcançou mesmo o empate em dez minutos, com os golos de Alexandre Mendy (46') e Marcus Thuram (55'). Estava tudo como no início, mas até final o marcador não mais mexeu e o vencedor apenas foi conhecido no desempate por penáltis.Aí, já sem Gelson Martins ou Rony Lopes, os monegascos falharam três das sete cobranças que tiveram ao seu dispor e acabou por ser o Guingamp a celebrar o apuramento, com o português Pedro Rebocho a ser um dos jogadores certeiros dos onze metros na formação vencedora.Na final, refira-se, o último colocado da Ligue 1 irá ter pela frente o vencedor do encontro entre Estrasburgo e Bordéus, que se disputa na quarta-feira.Consulte o direto do jogo