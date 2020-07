Proprietário do Marselha recusa oferta de compra feita por empresário franco-argelino

O dono do Marselha, Frank McCourt, rejeitou a oferta de compra do clube apresentada pelo empresário Mohamed Ajroudi, segundo a agência noticiosa francesa AFP, garantindo que o emblema francês, treinado por André Vilas-Boas, não vai ser vendido.

"O clube não está à venda", lê-se num 'email' a que a AFP teve quimta-feira acesso, com a resposta de Olivier de Vilmorin, advogado do norte-americano McCourt, ao banco de investimento Wingate, mandatado pelo franco-argelino Ajroudi para comprar o Marselha.

McCourt já tinha dito várias vezes nas últimas semanas que não pretendia vender o Marselha, sendo esta a recusa "formal e definitiva" da proposta feita por Ajroudi.

O presidente do Marselha, Jacques-Henri Eyraud, também já tinha reiterado publicamente que o clube não estava à venda.

O técnico português levou o Marselha ao segundo lugar da Liga francesa, com 56 pontos em 28 jogos, a 12 do campeão Paris Saint-Germain (PSG), que tinha menos uma partida disputada antes da interrupção, e posterior cancelamento das últimas jornadas, do campeonato gaulês, por causa da pandemia de covid-19.