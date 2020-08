Rennes vence Montpellier em jogo com duas expulsões

O Rennes bateu este sábado o Montpellier por 2-1, em jogo relativo à 2.ª jornada da Ligue 1, em que o português Pedro Mendes foi titular no conjunto forasteiro.





A equipa da casa chegou à vantagem, depois de um autogolo de Damien Le Tallec (22'), com Camavinga a aumentar a contagem para 2-0 já na 2.ª parte, aos 77 minutos. Em tempo de compensação, Laborde (90+1') fez o golo de honra do Montpellier, fixando o 2-1 final.Nota ainda para o facto de as duas equipas terem terminado o encontro com 10 jogadores cada, depois das expulsões de Mollet (Montpellier), aos 43 minutos, e de Terrier (Rennes), aos 73'.Com este resultado, o Rennes soma agora 4 pontos, enquanto o Montpellier continua sem pontuar, ao fim de duas jornadas.