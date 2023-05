Lens bate Marselha sobe ao segundo lugar e 'ajuda' o PSG em França

O Lens subiu este sábado ao segundo lugar da Liga francesa de futebol, vencendo em casa o Marselha, por 2-1, e 'roubando' a vice-liderança aos marselheses, na 34.ª jornada da competição.

Com golos de Fofana, aos 42 minutos, e Openda, aos 60, o surpreendente Lens recuperou o segundo lugar, que dá acesso direto à Liga dos Campeões, e também facilitou a vida do líder Paris Saint-Germain, que pode nesta ronda aumentar a vantagem no topo.

Com Nuno Tavares no onze e Vitinha a entrar no arranque da segunda parte, o Marselha ainda reduziu a diferença, por Payet, aos 88 minutos, mas não conseguiu fugir ao desaire. O Lens soma agora 72 pontos, enquanto o Marselha é terceiro com 70. O PSG tem para já 75 e, nesta ronda, joga no terreno do Troyes, penúltimo, no domingo.

Por seu lado, o Lille falhou o assalto ao quarto lugar com um desaire no campo do Reims (1-0), com José Fonte a titular. O único golo do encontro foi marcado aos 21 minutos, por Munetsi, jogador do Zimbabué. Com este resultado, a equipa de Paulo Fonseca segue no quinto lugar com 59 pontos, menos dois do que o Mónaco, quarto, que nesta jornada ainda vai atuar (joga domingo, no terreno do Angers).

O cenário só não ficou pior para o Lille porque o Rennes, sexto, com 56 pontos, foi derrotado em Nice (2-1) no arranque da jornada.