Messi na calha para o Al Hilal

Em final de contrato com o PSG, adensam-se os rumores sobre a possível ida de Messi para o Al Hilal. De acordo com o ‘El Chiringuito’, programa televisivo espanhol, o astro argentino já terá dado o sim ao clube saudita. Mas tanto a imprensa espanhola como a argentina garantem que o jogador só vai tomar uma decisão sobre o seu futuro no verão. O esquerdino tem em mãos uma proposta do Al Hilal que lhe permitirá encaixar cerca de 362 milhões de euros por temporada.Entretanto, Messi voltou ontem aos treinos no PSG. O clube divulgou imagens daquela que foi a primeira sessão de trabalho depois da viagem à Arábia Saudita no início da semana passada, não autorizada pelo clube, deixando no ar a possibilidade da suspensão ter ‘caído’. De acordo com a ‘RMC’, o pedido de desculpas do craque poderá ter levado os parisienses a rever o castigo.