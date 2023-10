Rennes sobe a sexto com vitória sobre Nantes

O Rennes subiu este domingo ao sexto lugar da Liga francesa ao ganhar em casa o Nantes por 3-1, em jogo da sétima jornada do campeonato, continuando sem perder até aqui na campanha.

Bourigeaud, de penálti aos seis minutos, Doue, aos 73', e Kalimuendo, em nova grande penalidade concretizada aos 90'+6, fizeram os golos da equipa da casa, com os forasteiros a marcarem por Chirivella, aos 45', e Mostafa Mohammed expulso aos 77'.

Apesar da invencibilidade, a formação rennais soma apenas duas vitórias, com cinco empates seguidos a pesarem depois da vitória na primeira jornada da Ligue 1. O Nantes, que vinha de dois triunfos, é 13.º, com oito pontos.

O Montpellier é nono, após vencer em casa do aflito Lorient por 3-0, registando o terceiro jogo seguido sem perder.

Antes, o Lille, do treinador português Paulo Fonsea, voltou aos triunfos, a vencer por 2-0 em casa do Le Havre, seguindo no sexto lugar, enquanto Nice e Brest falharam a liderança isolada do campeonato.

Com o nulo do Paris Saint-Germain no sábado no terreno do Clermont, ambos podiam lutar pelo comando isolado da Ligue 1, mas acabaram empatados a zero, com Monaco e Brest igualados no topo, com 14 pontos, seguidos de Nice e Reims, que venceu o Lyon, com 13, e PSG com 12.

Sete vezes campeão francês, o Lyon, com Anthony Lopes na baliza, voltou a perder (2-0) e segue no último lugar com apenas dois pontos e sem qualquer triunfo, no pior arranque de temporada de sempre do clube no principal escalão.

Destaque ainda para o primeiro triunfo do Toulouse, que recebeu e bateu por 3-0 o Metz, treinado pelo romeno Laszlo Boloni, antigo treinador campeão pelo Sporting.