A enigmática mensagem de Neymar após se falar em mais uma 'bomba' de mercado

"Estou no meu caminho e Deus está comigo". A mensagem de Neymar não é minimamente esclarecedora mas está a ter impacto em toda a imprensa por surgir depois das notícias que dão como certa a saída do craque brasileiro do PSG no próximo verão.Primeiro foi o 'Daily Mail' a dizer que o PSG vai perder Neymar mas ganhar De Gea (com uma proposta de quatro anos de contrato para o guarda-redes), depois foi a imprensa espanhola, mais precisamente o programa 'La Portería', a avançar que o jogador brasileiro já terá tudo acertado para deixar os parisienses por um valor a rondar os... 200 milhões de euros, ou seja, o Paris Saint-Germain irá perder cerca de 22 milhões de euros desde que comprou a estrela canarinha, no verão do ano passado.A d ecisão de Neymar deixar o clube da capital francesa já estará tomada e o PSG ciente que não há volta a dar a essa decisão.Espanha parece ser mesmo o destino mais provável para o internacional brasileiro prosseguir a carreira com Barcelona e Real Madrid a estarem interessados.André Cury, um homem de confiança de Neymar e do Barcelona, reuniu-se com o pai do jogador em Londres, na semana passada, e está a mediar a operação mas o Real Madrid também está interessado.