A enigmática mensagem de Neymar em cima da hora do jogo do PSG

Grande expecxtativa para se saber se Neymar é titular no jogo deste sábado do PSG com o Estrasburgo (16h30). O avançado está de volta aos convocados e tudo indica que deverá ter uma oportunidade. A menos de duas horas da partida, o brasileiro deixou uma mensagem nas redes sociais."Corra, corra, como se fosse o último dia da sua vida", pode ler-se numa publicação no Instagram.O ‘Le Parisien’ adiantou esta semana que Neymar deverá ser recebido de forma hostil no Parque dos Príncipes e que só conseguirá dobrar o Cabo das Tormentas com uma daquelas exibições de encher o olho.No encontro inaugural da liga francesa, em que o PSG venceu (3-0) o Nimes, um grupo de adeptos parisienses exibiu tarjas contra o craque brasileiro e entoou cânticos ofensivos. A direção decidiu afastar Neymar antes do fecho do mercado e agora chegou o momento do reencontro. Esperam-se apupos e um valente coro de assobios. Contudo, à pressão das bancadas junta-se ainda a exigência... institucional. A presidente da Câmara de Paris também deixou um aviso ao brasileiro. "Pintámos a Torre Eiffel de vermelho e azul por ti. Gostamos muito de ti, mas terás de começar com tudo e ganhar a Liga dos Campeões", vincou Anne Hidalgo.