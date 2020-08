A jogada de Camavinga que impressionou os franceses: nem Renato Sanches escapou

Está há muito na agenda dos grandes do futebol europeu, num luta que tem o Real Madrid à cabeça, e este lance no encontro diante do Lille mostra bem o porquê de Eduardo Camavinga, um jovem de apenas 17 anos, ter deixado a Europa à roda no seu encalço. Como também à roda ficaram os dois adversários fintados pelo jogador de origem angolana, num 'filme' o qual entrou Renato Sanches. E se Domagoj Bradaric foi fintado duas vezes seguidas, o português levou a pior, já que acabou por sofrer um chamado 'túnel'.