Adrien Silva sobre Gelson Martins: «As defesas adversárias também irão conhecê-lo bem...»

Adrien Silva compareceu esta sexta-feira na conferência de imprensa de antevisão do Monaco-Lyon, jogo da 26.ª jornada da Ligue 1 agendado para domingo, às 20 horas, e teceu vários elogios ao companheiro de equipa Gelson Martins, com quem também dividiu o balneário no Sporting e na Seleção Nacional."O Gelson é um jogador acostumado a jogar grandes competições europeias (Liga Europa, Liga dos Campeões). Grandes estádios lembram-se dele. Estou feliz por o reenncontrar. As defesas adversárias também irão conhecê-lo bem... Ele é muito rápido e forte no um contra um", afirmou o médio de 29 anos, que reforçou a equipa monegasca em janeiro por empréstimo do Leicester, assim como Gelson Martins, cedido até final da temporada pelo Atlético Madrid.Quanto ao jogo com o Lyon, Adrien Silva diz que o foco do Monaco tem de estar na conquista de pontos diante de um adversário que a meio da semana jogou a Liga dos Campeões, empatando frente ao Barcelona (0-0), na 1.ª mão dos oitavos de final da prova europeia."Vamos enfrentar um adversário que teve bons resultados na Champions. Certamente gastaram energia contra o Barcelona. Podemos causar-lhes problemas, queremos conquistar os três pontos. É uma partida que vale muito para o Monaco. Não podemos ficar descansar por deixar a zona de despromoção, seria um erro. Queremos continuar a avançar", referiu o internacional português.