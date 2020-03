Alain Roche arrasa Navas por 'fugir' para a Costa Rica: «Há quem viva pior do que ele...»

Depois de Neymar, Thiago Silva e Edinson Cavani, Keylor Navas foi o mais recente elemento do plantel do Paris SG a deixar a capital francesa para se juntar aos seus familiares para cumprir o período de quarentena devido ao coronavírus, algo que parece não estar a ser bem 'encaixado' em França. Especialmente porque todos esses jogadores 'fintaram' as ordens governamentais que apontavam para um período de isolamento em solo gaulês.

"Por mais que possa entender a partida dos brasileiros e do Edinson Cavani, mas havia um período de quarentena importo por 15 dias e isso incomoda-me. Não creio que o Keylor Navas viva assim tão mal... Há certamente quem faça mais sacrifícios do que ele. É algo desapontante e confesso que não esperava. O que me preocupa é que isto só acontece no Paris SG. Não ouvi nada de jogadores sul-americanos, como o Firmino ou que joguem na Alemanha, Espanha ou Inglaterra. Estamos a falar de sermos exemplares, já que no final de contas somos todos seres humanos e temos de respeitar as regras do governo", declarou o antigo defesa, à Europe 1.