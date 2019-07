Alemães dizem que Raphaël Guerreiro está a caminho do PSG

Raphaël Guerreiro está perto de ser reforço do Paris Saint-Germain, segundo avança o diário alemão 'Bild'.O interesse dos franceses no internacional português não é novo mas terão agora convencido o Borussia Dortmund com uma proposta a rondar os 15 milhões de euros. À espera de Guerreiro estará Thomas Tuchel, que já orientou o jogador em Dortmund.Raphaël Guerreiro, é de origem portuguesa mas nasceu em França e estreou-se no futebol profissional pelo Caen. Representou ainda o Lorient por três temporadas, antes de transferir-se em 2016 para o Borussia Dortmund. O jogador, de 25 anos, somou 32 partidas na temporada passada, marcando seis golos.Apesar de estar avaliado em 25 milhões de euros pelo site Transfermarkt, o valor da transferência deve ser mais baixo devido ao facto de ter apenas mais um ano de contrato - na próxima janela de mercado é livre para assinar por outro clube - e ainda pela necessidade dos alemães de fazerem um encaixe financeiro, dado o investimento no plantel.