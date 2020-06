Ander Herrera lembra brincadeiras com Jesé: «No ginásio fazia-lhe a vida negra»

Ander Herrera chegou apenas no início desta temporada ao PSG, mas o médio espanhol guarda boas recordações das brincadeiras de balneário, algumas delas com Jesé. O extremo que esteve cedido pelos parisienses ao Sporting chegou a realizar a pré-época com Herrera e, ao programa espanhol ‘La Resistencia’, o médio recordou alguns desses episódios caricatos.

“Coincidi na pré-temporada com Jesé. Pareceu-me um rapaz excelente. Eu sou um pouco cabr** e no ginásio fazia-lhe a vida negra [risos]. Metia sempre a música dele que se tornou viral para distrair a malta nos exercícios. Acho que agora o Jesé está mais focado no futebol”, revelou o internacional espanhol, de 30 anos, num programa que é conhecido por abordar o lado mais íntimo dos futebolistas.

De resto, Herrera lembrou ainda uma festa de aniversário de Neymar que teve de tudo. “O Jesé já estava no Sporting e até tive pena que não pudesse ir ao aniversário do Neymar. O que não aconteceu lá... O Neymar meteu os jogadores com as suas mulheres no piso de cima da casa, enquanto os solteiros ficavam no piso de baixo. A minha mulher estava sempre alerta e nem me deixava ir à casa de banho. Já o Neymar estava em todo o lado!”, confessa.