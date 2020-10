André Villas-Boas defende Payet e ‘corta’ Mitroglou

André Villas-Boas considera exagerado o castigo (três jogos de suspensão) aplicado pela comissão de disciplina da Ligue 1 a Payet (devido à expulsão frente ao Lyon), o qual não pode assim ajudar o Marselha diante do Bordéus, Lorient e Lens. “É um abuso. Tenho a impressão de que ele continua na mira da comissão de disciplina. Um jogo de castigo e outro com pena suspensa seria o correto”, diz o treinador do Olympique, reiterando que não conta com Mitroglou: “Foi-lhe comunicado, no início da época, que não contávamos com ele, mas não encontrou uma solução. Foi reintegrado porque tem contrato, mas não lhe vejo grandes hipóteses de jogar.”

A Mediapro atravessa dificuldades financeiras e quer baixar o valor que paga para transmitir os jogos da Ligue 1, algo que AVB critica. “O meu sonho era ter uma mansão em Beverly Hills, mas nunca arranjei dinheiro para a comprar. Ora, se não tens dinheiro não fazes uma oferta pelos direitos televisivos da Ligue 1. É um escândalo!”