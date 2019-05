André Villas-Boas: «O Marselha pode interessar-me»

Villas-Boas recorda "babysitting" a Bale: «Ele tinha um talento especial» Villas-Boas recorda "babysitting" a Bale: «Ele tinha um talento especial»

André Villas-Boas demonstrou, esta sexta-feira, interesse em orientar o Marselha, na próxima temporada. Afastado dos relvados desde 2017, altura em que deixou os chineses do Shanghai SIPG - agora orientado por Vítor Pereira -, o técnico português já foi apontado a vários emblemas europeus.Durante a Bilbao Internacional Football Summit, evento no qual marcaram presença vários treinadores, Villas-Boas assumiu o interesse em fazer parte do projeto presidido por Jacques-Henri Eyraud. "Eu já tinha entrado em contacto com o Marselha em 2013, antes de rumar ao Zenit São Petersburgo. É um dos maiores clubes da Europa, com muito prestígio porque também já venceu uma competição europeia de clubes. Isto é algo que poderá interessar-me. Se eles me contactarem, eu estarei disponível para conversar e poderá até haver uma possibilidade de acontecer...", afirmou o técnico de 41 anos.A confirmar-se tal mudança, esta seria a quarta experiência para o antigo treinador do FC Porto, depois de passagens por Inglaterra (Chelsea e Tottenham), Rússia (Zenit) e China (Shanghai SIPG).