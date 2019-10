André Villas Boas reitera: «Ambiciono ser presidente do FC Porto»

André Villas Boas, treinador do Marselha, quando iniciou a sua carreira de treinador admitiu desde logo que seria curta, pois não pretendia passar muito tempo nos bancos de suplentes. Há umas semanas, o técnico de 41 anos revelou odesejo de um dia chegar à presidência do FC Porto, clube que orientou e que nunca escondeu o facto de ser o seu clube do coração. Em entrevista à rádio France 3, Villas Boas voltou a exteriorizar o seu desejo.





"Ambiciono tornar-me presidente do FC Porto. Este domingo celebro dez anos como treinador. Na minha cabeça tinha colocado 15 anos como limite", reiterou.Já em relação à temporada no Marselha e quando questionado se estava a ponderar reforçar o plantel, na abertura do mercado de transferências, em janeiro, André Villas Boas foi perentório: "O problema é que o clube se encontra numa situação financeira praticamente calamitosa e temos de esperar um pouco para investir. Não acredito que vá haver reforços, mas só o proprietário pode responder a essa questão. Pelas informações que tenho neste momento, penso que não", confessou.