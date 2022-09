Antero Henrique mantém influência no PSG

“Não tivemos uma boa atuação neste período. Na primeira semana conseguimos contratar o Vitinha mas depois ficámos seis ou sete semanas sem nada. Vendemos poucos jogadores e emprestámos demasiados”, assinalou Luís Campos, naquela que constituiu, segundo a imprensa francesa, uma ‘ferroada’ no compatriota Antero Henrique, a quem foi incumbida a missão de ‘limpar’ o balneário. Um dos jogadores cedidos nesta janela de mercado é Draxler, que se encontra ao serviço do Benfica até ao final da temporada.

Antero Henrique vai manter, segundo o jornal ‘L’Équipe’, o papel de consultor do Paris SG apesar de o seu nome continuar a não surgir em termos oficiais na hierarquia da estrutura que gere os destinos do futebol. O diário desportivo gaulês refere que o estatuto de Antero Henrique não sofre qualquer alteração apesar de na entrevista anteontem concedida por Luís Campos, conselheiro do PSG, este ter criticado as movimentações do emblema nesta janela de mercado.