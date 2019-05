Antero Henrique tem carta branca para negociar Cavani mas com uma condição

As mudanças no PSG já estão em andamento e Edinson Cavani parece ser mais um elemento na porta da saída. Segundo o 'AS', o avançado uruguaio está interessado em rumar à Premier League, mas a transferência, a um ano do fim do contrato que o liga aos parisienses, está longe de ficar definida.Definido está sim o valor para começar a negociar o jogador. Cavani pode deixar o Parque dos Príncipes por 40 a 50 milhões de euros e Tuchel já deu carta branca a Antero Henrique, diretor desportivo do PSG, para começar a negociar, mas com uma condição: assegurar a contratação de um artilheiro à medida do internacional uruguaio."Tenho contrato e mais um ano pela frente. Estou bem, estou tranquilo. Estou muito contente com a equipa, os adeptos, a vida aqui... Depois é o futebol, nunca se sabe", afirmou o jogador ao Canal+ na passada semana.Desde que chegou ao PSG, em 2013, Cavani soma 192 golos em 275 partidas.