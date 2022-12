Antigo campeão mundial pela seleção francesa anuncia o fim da carreira

Football, je t’ai tant aimé. Football, tu m’as tant donné, mais le moment est venu de dire stop. J’ai accompli mes rêves d’enfant, mes rêves d’homme. C’est la gorge serrée mais avec fierté que je tourne aujourd’hui cette page.

Blaise Matuidi anunciou esta sexta-feira nas redes sociais o final da carreira, aos 35 anos. O médio, que se sagrou campeão mundial pela seleção francesa em 2018, representava o Inter Miami, da MLS, Liga dos Estados Unidos, desde 2020."Futebol, eu amava-te tanto. Futebol, deste-me tanto, mas chegou a hora de dizer para parar. Realizei os meus sonhos de criança, os meus sonhos de homem. É com a garganta apertada, mas com orgulho que hoje viro esta página. Obrigado", escreveu o antigo internacional gaulês no Twitter.Formado no Créteil-Lusitanos, Matuidi contou ainda com passagens por Troyes, Saint-Étienne, PSG e Juventus, para além do já referido clube norte-americano.