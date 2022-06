Armando Lopes abandona presidência do Créteil Lusitanos 20 anos depois de tomar posse, informou o clube esta terça-feira em comunicado. O dirigente português, de 79 anos, estava no cargo desde 2002 e será rendido por Bassam Al Homsi."Fiel aos seus valores e aos da cidade de Créteil, Armando Lopes nunca desistiu perante os perigos e dificuldades. Depois de passar mais de meio século à frente de um clube de futebol, o empresário optou por dar um passo atrás, abrindo, assim, as portas a uma nova dinâmica. Graças a uma gestão rigorosa e a uma situação financeira saudável, o clube pode olhar para o seu futuro com serenidade. Armando Lopes continuará a ser um dos seus sócios do clube e o mais fiel apoiante do Créteil Lusitanos", pode ler-se em comunicado.Na sua estadia à frente do emblema destacam-se as oito temporadas seguidas na Ligue 2. Em 2021/22, o Créteil caiu para o quarto escalão do futebol francês, terminando o National 1 na 17ª posição.