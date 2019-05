At. Madrid e Barcelona de olho em Ángel di María

Antigo jogador do Real Madrid, Ángel di María poderá estar de regresso a Espanha, mas para representar dois dos maiores rivais dos merengues. Quem o diz é o 'L’Equipe', jornal francês que esta segunda-feira adianta que At. Madrid e Barcelona estão bastante atentos à situação do argentino no clube da capital, isto numa altura na qual o Paris SG está praticamente obrigado a vender algumas estrelas para cumprir o Fair Play Financeiro.Ora, sabendo desta urgência de fazer dinheiro, os dois clubes espanhóis podem no mercado de verão avançar com uma proposta concreta para convencer os parisienses a libertarem o argentino, que em 2015 custou 63 milhões de euros.