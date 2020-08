Autoridades de Marselha proíbem uso de camisolas do Paris SG no domingo

Domingo pode ser um dia histórico para o futebol francês, com a possibilidade de o país voltar a ter um campeão europeu - algo que não acontece desde 1992/93 -, mas ao que parece nem todos querem que o possível feito do Paris SG seja destacado ou celebrado. É o caso das autoridades de Marselha, que segundo o 'Le Parisien' se preparam para emitir um decreto no qual se determinará a proibição do uso de camisolas e/ou qualquer adereço com as cores do emblema da capital no dia da final da Liga dos Campeões.





De acordo com o referido jornal, a proibição estará em vigor entre as 15 horas de domingo e as 3 da manhã de segunda-feira, tendo como objetivo impedir qualquer tipo de perturbação à ordem pública. Tudo por causa dos incidentes registados na noite de terça-feira, pouco depois do apuramento do Paris SG para a final. Agora, tentando impedir que tal situação volte a suceder, especialmente em tempo de pandemia, a Câmara de Marselha decidiu tomar uma medida radical, que muito provavelmente poderá ter precisamente o efeito inverso...De referir que a última equipa francesa a vencer a mais importante prova de clubes da Europa foi precisamente o Marselha, numa final ganha por 1-0 diante do AC Milan em... Munique.